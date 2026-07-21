Angie Jibaja da su versión y desmiente haber consumido sustancias ilícitas

La exmodelo explicó que el altercado comenzó luego de que la empleada insinuara que había sustancias ilícitas en su habitación.
Angie Jibaja habló por primera vez luego de que 'Magaly TV, la firme' difundiera imágenes en las que aparece discutiendo con una trabajadora de un hotel. La exmodelo aseguró que la situación no ocurrió como se ha dicho y explicó lo que pasó.
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Angie Jibaja negó haber consumido sustancias ilícitas
Según contó, todo ocurrió cuando regresó al hotel junto a su novio chileno. Al entrar a su habitación encontró a una trabajadora dentro, lo que provocó una discusión que terminó con la llegada de agentes de la Policía Nacional.
Además, Angie Jibaja negó haber consumido drogas en el hotel, como se comentó tras el incidente. Incluso, dijo que pidió a los policías revisar su habitación para demostrar que no había ninguna sustancia ilegal.
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(Video: La Vitteri)
"Le estoy pidiendo al oficial que pase a mi cuarto para que vea que no tengo nada de droga ni cigarro. Acabamos de llegar de la calle", señaló la exmodelo de manera contundente.
Finalmente, aseguró que el problema se originó por un supuesto pago pendiente y no por las acusaciones en su contra. "Todo fue porque no había pagado, nada más", afirmó Angie Jibaja.
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