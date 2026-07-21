Mario Hart confirmó su ruptura con Korina Rivadeneira y reveló cuándo decidieron terminar

Mario Hart también aclaró que mantiene un trato cordial con Korina Rivadeneira. Foto: captura YouTube/Instagram

Tras varios meses sin quieren pronunciarse al respecto, Mario Hart finalmente decidió contar que su relación con Korina Rivadeneira llegó a su fin.

Mario Hart y Korina Rivadeneira trataron de mantener en reserva lo que ocurría en su relación. Sin embargo, este martes en el podcast ‘Sin + Que Decir’, él exintegrante de Combate decidió confirmar su ruptura con la modelo venezolana.

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Mario Hart confirmó que él y Korina está separados

Al ser consultado sobre su situación sentimental, Mario Hart respondió: “He estado durante los últimos meses evadiendo esa pregunta, pero llega un momento en el que no puedes tapar el sol con un dedo. Es evidente que mi relación de pareja con Korina, desde hace algún tiempo, llegó a su fin”.

Asimismo, Mario Hart consideró que ya no podía seguir evitando el tema. “Después de tantos meses, y siendo tan evidente, ya no se puede tapar el sol con un dedo. La gente se da cuenta en las redes, y tanto en el círculo de ella como en el mío saben que nuestra relación de pareja llegó a su fin”, concluyó.



(Fuente: ‘Sin + Que Decir')

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¿Desde cuándo están separados Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Cuando le preguntaron desde cuándo estaban separados, el piloto de autos dijo: “Desde enero. Desde enero estamos separados; tomamos la decisión de separarnos”. En este sentido, explicó que ambos habían acordado comunicar la noticia juntos. “Esto es algo que habíamos quedado en hacerlo juntos. Habíamos acordado no tocarlo por separado”, comentó.

Mario Hart también aclaró que, pese al fin de su relación, mantiene un trato cordial con Korina Rivadeneira. El piloto explicó que ambos continúan compartiendo algunos momentos en familia por el bienestar de sus hijos. “Hasta el momento lo estamos llevando de buena manera, sobre todo por nuestros hijos. Estamos tratando de mantener la familia, por eso hay fines de semana en los que estamos juntos”, comentó.