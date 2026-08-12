Korina Rivadeneira se sinceró y rompió su silencio tras el fin de su matrimonio con Mario Hart

Korina Rivadeneira también le respondió a Leslie Shaw. Foto: captura YouTube/Instagram

La venezolana reapareció públicamente y habló por primera vez sobre el fin de su matrimonio con Mario Hart.

Korina Rivadeneira habló por primera vez sobre el fin de su relación con Mario Hart, luego de que él confirmara públicamente la separación. La actriz venezolana se refirió al tema durante el avant premiere de la película ‘Mañana me caso’, donde respondió algunas preguntas sobre cómo vive esta nueva etapa.

¿Qué dijo Korina sobre su separación de Mario Hart?

La exchica reality apareció sonriente en la alfombra roja y aseguró que actualmente se encuentra tranquila. Sin embargo, reconoció que al inicio la ruptura fue difícil y que tuvo que atravesar un proceso doloroso antes de sentirse mejor.

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Korina también aclaró que ya no existe amor de pareja entre ambos, aunque sí permanece un cariño por todo lo vivido. “No hay ningún sentimiento, no seas mentiroso, hay un cariño”, respondió cuando un reportero le comentó que Mario Hart había dejado abierta la posibilidad de una reconciliación.

“Él ha dicho que hay un sentimiento de cariño. Yo también siento mucho cariño con él, es decir, es el papá de mis hijos. He estado mucho tiempo con él, es el hombre del que me enamoré. Obviamente hay un cariño”, agregó la influencer venezolana, dejando claro que mantiene afecto por su expareja, pero sin dar señales de querer retomar el matrimonio.



(Fuente: Willax)

Korina Rivadeneira le respondió a Leslie Shaw

Al ser consultada por las recientes declaraciones de Leslie Shaw, quien afirmó que ella habría sido la tercera en discordia cuando Mario Hart todavía mantenía una relación con ella, la actriz venezolana respondió sin evitar el tema. “Ya Mario lo aclaró. Es lo que ella cree, no es una realidad, y yo confío en lo que él ha dicho y me siento tranquila por eso”, señaló Rivadeneira.

Sus palabras hicieron referencia a lo que Mario Hart contó semanas atrás en el podcast ‘Sin más que decir’. En aquella conversación, el piloto negó de manera categórica que su relación con Korina haya comenzado mientras aún estaba sentimentalmente vinculado con Leslie Shaw.