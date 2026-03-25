La despedida en Colombia de Said Palao habría desencadenado ruptura de Diego Rodríguez y Tammy Parra

Onelia tendría la identidad de mujer que estuvo despedida de Said. Foto: Instagram

El escándalo de Mario Irivarren y Said Palao sigue trayendo cola. Ahora se han revelado detalles desconocidos de su viaje a Colombia en 2025 que involucra a nuevos personajes.

Tras el escandaloso ampay en un yate con chicas en Argentina. Se ha abierto un nuevo capítulo para Said Palao, Mario Irivarren y su grupo de amigos. Luego que Magaly Medina reveló que en 2025 los mismos personajes celebraron la despedida de Said en Colombia, ahora se han revelado detalles desconocidos de ese viaje que involucra a nuevos personajes: Diego Rodríguez y su expareja Tammy Parra.

Diego Rodríguez habría sido infiel a Tammy Parra en despedida de Said

Magaly Medina compartió en su programa audios de la conversación entre Onelia Molina y uno de sus investigadores, donde la influencer contó detalles de la despedida de soltero que Said Palao tuvo en Colombia. Según Onelia, la celebración fue aún más intensa que la que se vivió en Argentina.

“Le cuenta a mi investigador que, en su opinión, la despedida de Said no fue un viaje santurrón. (…) Ella dice que esta influencer termina con el exguerrerito Diego Rodríguez porque, según ella, encontró pruebas en el iPad de Diego Rodríguez, tenía la contraseña y vio todo, por eso le termina Diego Rodríguez. Es lo que Onelia le ha contado a mi investigador”, relató la conductora de ‘Magaly TV, la firme’.

Onelia Molina también explicó que Tammy Parra “tiene todas las pruebas necesarias”. La mexicana, que según Onelia ya mantiene una relación con su exmánager y amigo, no le da importancia a Diego Rodríguez. Además, agregó que Tammy le contó: “Mira, mamita, también pasó esto en la despedida de soltero cuando ellos se fueron a Medellín”.

En la charla con el investigador, Onelia confirmó que fue Tammy Parra quien le dio la información. “Tammy, la ex de Diego Rodríguez, que es mi amiga, justo me habló y me dijo: ‘Pucha, bebé, yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al Airbnb jueves y viernes’, y me contó: ‘Yo tenía ID del iPad de Diego y guardaba esos videos'”, precisó.

Onelia tendría la identidad de mujer que estuvo despedida de Said

Onelia Molina reveló que fue la influencer Tammy Parra quien le contó todos los detalles de la polémica fiesta de los influencers. “Me dice: ‘Si supieran que en Medellín se portaron peor, que Said hizo de las suyas, como siempre…’”, aseguró la odontóloga.

Además, Onelia compartió información sobre las asistentes a la celebración. “Tengo ahí los nombres de las chicas de Medellín a ver si les puedes escribir”, agregó, señalando que una de ellas se llama Luciana Ossa en Instagram y mantiene amistad con Austin Palao.