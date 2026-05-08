Mario Hart contó qué relación tiene con Paloma Fiuza tras rumores de separación

Mario Hart se pronunció sobre los rumores de una relación sentimental con Paloma Fiuza. (Foto: Paloma Fiuza/ Facebook)

¿Confirmó romance? Mario Hart se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con Paloma Fiuza en medio de una posible separación con su esposa Korina Rivadeneira.

En medio de los rumores que rodean su vida sentimental, Mario Hart decidió pronunciarse sobre las especulaciones que lo vinculan con Paloma Fiuza. Las versiones tomaron fuerza en los últimos días, especialmente tras los comentarios sobre una presunta crisis o separación con Korina Rivadeneira.

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Mario Hart se pronuncia sobre rumores de un posible romance con Paloma Fiuza

El exchico reality fue abordado por una reportera del programa 'América Hoy', quien le consultó directamente sobre una fotografía donde aparece junto a Paloma Fiuza y otros exintegrantes de realities como Diana Sánchez y Zumba.

Recordemos que la polémica creció aún más luego de que Israel Dreyfus insinuara públicamente que podría estar "cocinándose" algo entre Mario Hart y la brasileña, comentario que disparó las teorías sobre un posible acercamiento sentimental.

Ante ello, Hart intentó restarle importancia a las especulaciones. "Imagínate, si ahora por salir en una foto con amigos… de repente también me hubieran vinculado con Diana, que sale en la foto…", respondió el piloto.

Durante la entrevista, el también exconductor evitó confirmar si está atravesando una separación con Korina Rivadeneira. Cuando la reportera le preguntó si estaba "manejando un duelo" por el supuesto fin de su matrimonio, Hart realizó un inesperado comentario.

(Foto: Mario Hart/ Instagram)

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"Ya sería afirmar cosas que no he afirmado", comentó el piloto. Finalmente, al ser consultado sobre si prefiere mantenerse soltero por ahora, solo atinó a decir: "No lo sé", dejando abierta la incertidumbre sobre su situación sentimental actual.