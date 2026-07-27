La pesada broma del ‘Loco’ Vargas a Jesús Barco sobre Farfán

Juan Manuel Vargas dijo que espera que Jesús Barco vuelva al futbol. Foto: captura YouTube

En una entrevista amena, el exfutbolista Juan Manuel Vargas sorprendió a la pareja de Melissa Klug con esta inesperada broma.

El exfutbolista Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas protagonizó un divertido momento durante la entrevista que le realizó a Jesús Barco en su pódcast ‘La Parrilla del Loco’. La conversación llamó la atención por una inesperada broma que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El ‘Loco’ Vargas y su pesada broma a Jesús Barco

Durante la charla, Jesús Barco habló sobre sus planes personales y reveló que Melissa Klug no tendría pensado quedarse por mucho tiempo en el Perú. “No tiene planeado quedarse acá tampoco en Perú, pero sí, yo tengo dos seguros de vida”, comentó el futbolista al explicar que busca asegurar el futuro de su hija y pensar en nuevas opciones fuera del fútbol.

Al escuchar esa declaración, el 'Loco’ Vargas aprovechó el momento para lanzar una pesada broma. “¿Y el seguro de vida es el 10 de la calle?”, preguntó en referencia a Jefferson Farfán, conocido con ese apodo. Jesús Barco tomó el comentario con humor y respondió entre risas: “No, ¿sabes quién es? ¿Sabes quién es?”.

La conversación continuó en medio de carcajadas, pero Vargas decidió cortar el tema con un tajante: “No me interesa”. La escena dejó en evidencia la confianza entre ambos, ya que Barco no se mostró incómodo y hasta intentó devolverle la broma con un nombre que, al parecer, podía poner en aprietos al exfutbolista.



(Fuente: "La Parrilla del Loco')

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Juan Manuel Vargas dijo que espera que Jesús Barco vuelva al futbol

Juan Manuel Vargas también alentó a Jesús Barco a retomar su carrera futbolística y le expresó su respaldo ante cualquier decisión que tome en el futuro. “Te deseo lo mejor, la verdad. Sabes que te he visto y lo vuelvo a repetir y quiero que vuelvas al fútbol. Y, bueno, a lo que venga depende de ti, no más”, señaló el exjugador, dejando claro que confía en su talento y en las oportunidades que puedan presentarse.