¡Macarena Gastaldo mintió! La modelo argentina se rectificó y afirmó que Cueva no la buscó

Macarena Gastaldo se habría rectificado por falta de pruebas. Foto: captura YouTube EVDLV/Enfocados

La modelo argentina Macarena Gastaldo señaló que Cueva había intentado contactarla un mes atrás, cuando él ya mantenía una relación con Pamela Franco. Sin embargo, tras recibir una carta notarial, tuvo que cambiar su versión.

Christian Cueva obtuvo una respuesta favorable luego de la polémica que mantuvo con Macarena Gastaldo. Semanas atrás, la modelo argentina afirmó en el programa ‘Amor y fuego’ que el futbolista habría intentado comunicarse con ella cuando todavía tenía una relación con Pamela Franco. Sin embargo, después de recibir una carta notarial, la exintegrante de Combate tuvo que rectificarse.

Cueva y su abogada aseguran que Macarena Gastaldo se rectificó

El futbolista y su abogada se presentaron en Atenas Televisión para contar qué ocurrió tras enviar el documento legal. Según explicó la defensa de Cueva, Macarena Gastaldo respondió mediante una carta en la que reconoció que la llamada mencionada anteriormente no existió.

PUEDES VER: Pamela López desmiente a Cueva y revela que sus hijos no cuentan con una vivienda

“Y sí, hemos recibido esa carta donde la señorita (Macarena Gastaldo) se rectifica y dice que esa llamada no ha existido, que todo es falso y que no quiere dañar el honor del señor Christian. En ese sentido, hemos recepcionado esa carta y que quede claro también para toda la opinión pública que no cualquiera puede sentarse en un programa a emitir ninguna opinión falsa ni difamar, ni calumniar a nadie”, declaró la abogada.

Christian Cueva también se pronunció sobre la rectificación y señaló que hubiera preferido que la aclaración se hiciera en el mismo espacio televisivo donde se dieron las primeras declaraciones. Aun así, aseguró que no desea continuar con la polémica.

“Lo bueno hubiera sido que lo haga por los medios donde también lo dijo, pero tampoco queremos perder el tiempo, lo único que queremos es que mi entorno esté tranquilo”, expresó el futbolista, dejando claro que su intención es cerrar el tema y evitar más conflictos.



(Fuente: Atenas Televisión)

Macarena Gastaldo se habría rectificado por falta de pruebas

Según explicó la defensa de Christian Cueva, la falta de pruebas que respaldaran las declaraciones de Macarena Gastaldo fue clave para que el caso tomara un rumbo distinto. Tras revisar la situación, la modelo habría admitido que el supuesto intento de comunicación del futbolista nunca ocurrió, dejando sin fundamento la versión que había difundido anteriormente.

Para el entorno del jugador, esta rectificación no solo significa un resultado favorable en el ámbito legal, sino también una forma de proteger su derecho al honor. Consideran que las afirmaciones públicas afectaron la imagen de Cueva y que la aclaración permite cerrar la polémica y recuperar la tranquilidad de su entorno.