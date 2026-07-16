‘Soy Luna Tour: El último show’ confirma una nueva fecha en Lima

'Soy Luna Tour, El Último Show' recorrerá Latinoamérica. Foto: Difusión

La cita será el 19 de noviembre en el Arena 1 Park. Las entradas se podrán adquirir en preventa exclusiva los días 18 y 19 de julio para clientes del BBVA a través de Ticketmaster. La venta general se realizará desde el lunes 20 de julio por el mismo medio.

Con las últimas localidades a la venta para su función del 20 de noviembre en Lima, 'Soy Luna Tour, El Último Show' agrega una nueva fecha el 19 de noviembre en el Arena 1 Park, en la Costa Verde de San Miguel.

Las entradas podrán adquirirse en preventa exclusiva para clientes BBVA los días 18 y 19 de julio, con un 15% de descuento pagando con tarjetas del banco, a través de Ticketmaster. La venta general comenzará el 20 de julio a través del mismo canal y en los puntos de venta físicos: Wong Ucello (San Borja), Wong Plaza San Miguel, Wong Benavides (Miraflores) y Metro Plaza Lima Norte (Independencia).

En una celebración inolvidable para los fans de la serie, Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, junto a un destacado cuerpo de bailarines en escena, encabezarán esta experiencia única en vivo. El show reunirá las canciones más icónicas de Soy Luna con los temas de la nueva temporada, en una propuesta especialmente diseñada para celebrar la música, los recuerdos y la emoción de volver a vivir 'Soy Luna' una vez más.

Todas las novedades de la gira se podrán encontrar en las cuentas oficiales del tour en Instagram y Tik Tok: @soylunaultimotour.

Este anuncio llega en el marco del estreno de Soy Luna: Volver a Rodar, la nueva temporada de la serie original de Disney+, que estrenará el próximo 24 de julio en la plataforma de streaming y abrirá un nuevo capítulo de esta historia que promete volver a emocionar a fans y conquistar nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas de la serie ya están disponibles en Disney+, donde los fans pueden revivir la historia y prepararse para el estreno de la nueva temporada.



(Foto: Difusión)

Con esta gira, 'Soy Luna Tour, El Último Show' recorrerá Latinoamérica con presentaciones en Buenos Aires y Córdoba (Argentina); CDMX, Guadalajara y Monterrey (México); Bogotá (Colombia); San José (Costa Rica); Santo Domingo (República Dominicana); Santa Cruz de la Sierra y La Paz (Bolivia); Guayaquil y Quito (Ecuador); Montevideo (Uruguay); Lima (Perú); y Santiago (Chile), reafirmando el esperado regreso del elenco a los escenarios de toda la región.

La producción del espectáculo está a cargo de Golden Peak Live Entertainment.