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Laura Spoya comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela

Jueves, 5 de noviembre de 2026, 15:40

Laura Spoya reveló que su abuelita falleció y le dedicó tierno mensaje. (Foto: Laura Spoya / IG)

Con una fotografía de su niñez, Laura recordó a su abuelita y compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores.

Laura Spoya vive uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su abuelita Lalita, quien murió durante la mañana de este miércoles. La modelo compartió la triste noticia en sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

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Laura Spoya le dedicó sentido mensaje a su abuelita

La exmiss Perú publicó una fotografía de su infancia junto a su abuelita y expresó el profundo cariño que sentía por ella. Además, aprovechó la ocasión para dejar una reflexión sobre la importancia de demostrar el amor a nuestros seres queridos y no esperar a que sea demasiado tarde.

"No saber cuándo nos abrazará la muerte debería ser motivo suficiente para no dejar nada para el final. Ni un te quiero, ni un encantado de conocerte, ni siquiera un adiós", escribió Laura en su publicación.

(Foto: Laura Spoya/ IG)

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La noticia también fue confirmada por Mario Irivarren durante la más reciente edición de 'La Manada Galáctica'. El influencer explicó que la conductora no pudo asistir al programa debido a esta difícil situación familiar, por lo que Rafael Cardozo asumió temporalmente su lugar.

Asimismo, comentó que Lalita atravesaba problemas de salud desde hacía algún tiempo debido a su avanzada edad. Por este motivo, Laura permanecerá alejada del espacio durante algunos días para acompañar a sus familiares y afrontar su duelo.

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