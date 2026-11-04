¡Nicola Porcella quiere darle todo a la madre de su hijo! Reveló la emotiva razón

Francesca Lazo, madre del hijo de Nicola Porcella, tiene 35 años. Foto: Instagram

Nicola Porcella resaltó que es muy amigo de la madre de su hijo y sorprendió a todos al revelar que busca darle todo.

Alejado de las polémicas que protagonizó cuando fue parte de ‘Esto es guerra’, ahora Nicola Porcella muestra una faceta más seria y madura en México. Por ello, el exchico reality no tuvo problemas en hablar de Francesca Lazo, la madre de su hijo Adriano, por lo que confesó la conmovedora razón por la que busca darle todo a ella.

Nicola Porcella reconoce el sacrificio que hizo la madre de su hijo

Durante una reciente edición del programa ‘Miembros al aire’, el actor peruano contó que Francesca dio a luz a Adriano cuando apenas tenía 19 años, por lo que reconoce los sacrificios que hizo al convertirse en mamá tan joven. Por esta razón, aseguró que actualmente mantiene una buena relación con ella y busca darle todo lo que está a su alcance.

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“Ahora soy muy amigo de la mamá de mi hijo, ella tuvo a (mi hijo) a los 19. Tenía 19 años. Todo el mundo me dice, ¿por qué tratas de darle todo a ella? Le dije, porque ella perdió casi toda su (vida) O sea, la que se llevó casi todo el trabajo duro. Yo podía trabajar y darles y que estén bien”, expresó Nicola Porcella, dejando en claro que valora todo el esfuerzo que hizo Francesca durante la crianza de su hijo.

Asimismo, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ explicó que la madre de Adriano tuvo que dejar de lado muchas experiencias propias de su juventud para dedicarse a su pequeño. “Un día le dije: ‘Perdiste parte de esa etapa, pues de divertirte, salir con tus amigos, viajar’. Sí lo perdió. O sea de verdad te entregas a todo”, manifestó Nicola Porcella, quien reconoció la dedicación de Francesca y los momentos que sacrificó por su hijo.



(Fuente: Unicable)

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¿Quién es Francesca Lazo, madre del hijo de Nicola Porcella?

Francesca Lazo, madre del hijo de Nicola Porcella, tiene 35 años y nació en septiembre de 1991. Es comunicadora de profesión y también cuenta con experiencia en el mundo del modelaje. Además, le gusta practicar deportes y natación. Como parte de su preparación profesional, realizó estudios en Argentina y México, donde obtuvo certificaciones como maquilladora profesional.

En su faceta como empresaria, Francesca Lazo inauguró su propio estudio de maquillaje, llamado Makeup Studio, en septiembre de 2022, ubicado en el distrito de San Isidro, Lima. En este espacio ofrece servicios de maquillaje para novias, belleza, cosmética y cuidado personal. Asimismo, continúa impartiendo clases de automaquillaje, una actividad que ya desarrollaba antes de iniciar su emprendimiento.