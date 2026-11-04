Milett Figueroa sorprende al revelar si perdonaría una infidelidad tras su separación de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa reveló que no perdonaría una infidelidad por parte de su pareja. (Foto: La Linares / YouTube)

La modelo peruana protagonizó un curioso momento junto a su hermano al responder una pregunta sobre las traiciones. ¿Fue una indirecta para el conductor argentino?

Milett Figueroa volvió a estar en el centro de la atención luego de hablar sobre la infidelidad tras confirmar el fin de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana protagonizó un curioso momento durante una entrevista y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

Milett Figueroa reveló que no perdonaría una infidelidad

Todo ocurrió durante su participación en el pódcast 'La Linares', donde la actriz respondió diferentes interrogantes que eligió al azar. Sin embargo, una de las preguntas llamó especialmente la atención: ¿perdonaría una infidelidad? Al escucharla, su hermano Helmut Figueroa reaccionó con un comentario que no pasó desapercibido.

"¡Uy, justo!", expresó Helmut, mientras Milett respondió entre risas: "Justo esa pregunta". Luego, la modelo explicó que no considera posible perdonar una traición, pues cree que una infidelidad demuestra una falta de respeto hacia la pareja.

(Foto: La Linares / YouTube)

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"No, porque no se perdona, porque obviamente es una traición. Más que la infidelidad es el hecho de saber que puede lastimar a otra persona con tus acciones y no importarte eso", manifestó la exchica reality.

Además, Milett aseguró que no sería capaz de involucrarse con otra persona mientras mantiene una relación sentimental. Para ella, la fidelidad es un valor fundamental y no se limita únicamente a evitar un engaño físico. "Para mí ser fiel es ser fiel en todos los sentidos de la palabra", sostuvo.