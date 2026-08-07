Mario Hart reveló que le hallaron un tumor en la cabeza: ¿qué diagnóstico recibió?

El ex chico reality contó que el hallazgo ocurrió hace un año y medio. Foto: captura YouTube

En una entrevista con Magaly Medina, Mario Hart contó el diagnóstico que recibió de los médicos.

Mario Hart sorprendió al contar que hace aproximadamente un año y medio le detectaron un tumor benigno en la hipófisis, una pequeña glándula ubicada en la base del cerebro que tiene una función importante en el control de las hormonas.

Durante una entrevista en el pódcast de Magaly Medina, el piloto explicó que decidió acudir al médico luego de sentir un fuerte dolor de cabeza, algo que no era común en él. Por esa razón, se realizó varios exámenes para descubrir qué estaba provocando la molestia.

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¿Cuál fue el diagnostico que recibió Mario Hart?

Los estudios revelaron que tenía un pequeño tumor en la zona de la hipófisis. Sin embargo, los especialistas determinaron que era benigno y consideraron que podía ser tratado con medicamentos, por lo que no fue necesario someterlo a una operación.

“Me realizaron tomografías y radiografías, y resultó que tenía un pequeño tumor en el área de la hipófisis, que es fundamental para la regulación hormonal”, explicó Mario Hart durante la conversación.

El exchico reality también señaló que el tratamiento tuvo buenos resultados, ya que sus niveles hormonales comenzaron a estabilizarse. Por ello, los médicos le indicaron continuar con controles periódicos para seguir evaluando su evolución.



(Fuente: Podcast Magaly Medina)

Mario Hart reconoció que lloró por Korina

Mario Hart confesó que el final de su relación con Korina Rivadeneira fue una etapa muy dolorosa. El piloto reveló que ambos intentaron salvar su matrimonio asistiendo a terapia de pareja, pero, pese a sus esfuerzos, finalmente decidieron tomar caminos separados.

El conductor de ‘Sin más que decir’ también explicó que uno de los aspectos más difíciles de la ruptura fue pensar en sus hijos y en cómo afrontar esta nueva etapa familiar. Ahora que está soltero, aseguró que no tiene planes de salir constantemente de fiesta y hasta bromeó con evitar ser captado nuevamente por las cámaras de Magaly Medina.