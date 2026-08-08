Rosángela Espinoza lloró y compartió conmovedor mensaje tras sufrir dolorosa pérdida

Rosángela Espinoza reveló que la pérdida de su mascota ha sido muy dolorosa. Foto: captura América TV

La integrante de 'Esto es guerra' Rosángela Espinoza conmovió a sus seguidores al compartir un sentido mensaje.

Rosángela Espinoza atraviesa un momento muy triste tras la pérdida de una de sus mascotas más queridas. La integrante de ‘Esto es guerra’ compartió la noticia en sus redes sociales y conmovió a sus seguidores con un emotivo mensaje.

Rosángela Espinoza perdió a su perrito Tommy

La popular ‘Chica Selfie’ contó que su perro Tommy falleció después de acompañarla durante casi diez años. Según recordó, lo encontró abandonado en la calle en diciembre de 2016 y desde ese momento decidió rescatarlo y llevarlo a su hogar.

A través de Instagram, Rosángela recordó cómo empezó su historia junto a Tommy y le dedicó unas palabras llenas de cariño. “Tommy Espinoza. Descansa en paz, mi bebé. Gracias por tanto amor. El 4 de diciembre de 2016 te encontré en la pista y desde ese momento te rescaté y te llevé conmigo. Ahí empezó nuestra historia”, escribió.

La modelo también señaló que Tommy estuvo a su lado en diferentes etapas de su vida. Para ella, su mascota fue una compañía constante tanto en los momentos felices como en los días más difíciles.



(Foto: Instagram)

Rosángela Espinoza reveló que la pérdida de su mascota ha sido muy dolorosa

“Siempre estuviste ahí, esperándome con el mismo amor, sin importar cómo hubiera sido mi día”, expresó Rosángela al recordar el cariño incondicional que recibió de su perro durante todos estos años.

Finalmente, la influencer reconoció que despedirse de Tommy ha sido muy doloroso, aunque también se siente agradecida por todo el tiempo que compartieron. “Hoy mi corazón se rompe al despedirte, pero también se llena de gratitud por haber tenido el privilegio de compartir tantos años contigo”, manifestó.