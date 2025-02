'Loco' Vargas recordó su pasado y opinó sobre los ampays: ¿se pronunció sobre Tilsa Lozano?

Juan Manuel Vargas y Tilsa Lozano tuvieron una relación clandestina cuando el futbolista era integrante de la Fiorentina de Italia. Foto: captura YouTube

El exfutbolista Juan Manuel Vargas ha causado revuelo al referirse sobre las ampays. Los usuarios recordaron su pasado con Tilsa Lozano.

Juan Manuel Vargas vuelve a ser noticia, esta vez por sus declaraciones sobre los ampays a futbolistas en el podcast Tampoco, Tampoco de Kenji Fujimori. Durante la conversación, el exfutbolista recordó algunos momentos en los que fue captado por las cámaras de Magaly Medina y otros programas de espectáculos, lo que llevó a muchos usuarios a mencionar nuevamente su presunto romance con Tilsa Lozano.

A lo largo de los años, el exfutbolista ha estado envuelto en polémicas debido a su supuesta relación con la exmodelo. Aunque nunca se le ampayó con ella, Lozano afirmó en repetidas ocasiones que sí mantuvieron un romance. En esta ocasión, Vargas sorprendió al referirse a los ampays de sus excompañeros y aseguró que cuando lo captaron fue simplemente por estar compartiendo con sus amigos.

¿Qué dijo Juan Manuel Vargas sobre los ampays?

“¿Qué debes estar haciendo? Algo malo. Cuando yo he salido, he tomado en mi barrio, en la calle, porque quiero. Siempre están las cámaras. Las veces que me han grabado ha sido así: saliendo, tomando o disfrutando, porque me gusta el vacilón. Siempre habrá alguien con una cámara, los famosos chismefonos. Pero no me afecta”, comentó Juan Manuel Vargas.



(Fuente: Tampoco Tampodcast)

Asimismo, mencionó que sigue visitando su antiguo barrio y disfrutando de una cerveza con la gente del lugar. “Yo bajo a mi barrio y me quedo en la calle, y la gente, como es, le gusta su chelita. No sé si todos, pero hasta el día de hoy, donde voy me saludan, me respetan, me quieren. Aunque también hay algunos que no”, agregó.

¿Por qué Tilsa Lozano y el ‘Loco’ Vargas terminaron su relación?

Aunque Juan Manuel Vargas nunca se ha pronunciado sobre su romance clandestino con Tilsa Lozano, lo cierto es que la modelo lo ha confirmado en varias ocasiones e incluso se atrevió a hablar del tema en ‘El valor de la verdad’.

“Conforme pasó el tiempo, sus palabras fueron perdiendo contundencia. Yo le ponía plazos y los rompía un montón de veces. Siempre le creía hasta que me aburrió que no me dé lo que debería tener. Me aburrí de que no me legalice”, dijo en una entrevista Tilsa Lozano al explicar por qué no funcionó su romance con el ‘Loco’ Vargas.