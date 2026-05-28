Suheyn Cipriani cautivó con su belleza natural en el Miss Grand International

Suheyn Cipriani obtuvo un excelente puntaje tras desfilar cara lavada. (Foto: Suheyn Cipriani/ Instagram)

¡Belleza peruana! La modelo dejó en shock al jurado del Miss Grand International tras desfilar al natural.

Suheyn Cipriani sorprendió durante la preliminar del Miss Grand International All Stars al aparecer completamente sin maquillaje en una de las dinámicas más comentadas del concurso realizado en Bangkok, Tailandia.

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Suheyn Cipriani desfiló al natural y sorprendió al jurado

La representante peruana asumió el reto con total naturalidad, cuando todas las participantes debieron mostrarse a 'cara lavada' frente al jurado para demostrar su belleza auténtica. Fue la primera vez que la organización incorporó una ronda enfocada en destacar la naturalidad y confianza de las concursantes.

Durante el desfile, las candidatas retiraron su maquillaje en pleno escenario utilizando pañitos especiales para dejar el rostro completamente limpio. Luego, cada una atravesó la pasarela mientras era evaluada no solo por su apariencia física, sino también por su actitud y seguridad.

Tras quitarse el maquillaje, Suheyn Cipriani desfiló con un vestido corto de pedrería blanca y un voluminoso peinado que resaltó aún más su presencia escénica. Su elegancia y confianza lograron captar la atención del público y del jurado, obteniendo en su mayoría calificaciones de 8, salvo un 5 aislado.

(Foto:Miss Grand International All Stars)

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El promedio estimado de Suheyn alcanzó 8.7 sobre 10, posicionándola favorablemente rumbo a la gran final del certamen programada para el 30 de mayo. En redes sociales, miles de usuarios destacaron la seguridad y belleza natural de la modelo peruana, quien recibió una ola de apoyo por lucirse sin maquillaje en uno de los escenarios más importantes del concurso.