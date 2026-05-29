Paloma Fiuza revela distanciamiento con Korina y no descarta relación con Mario Hart

Paloma Fiuza no descarta tener una relación con Mario Hart. (Foto: Paloma Fiuza/ Instagram - ATV)

La brasileña confesó que aún no ha conversado con Korina Rivadeneira y sorprendió al no descartar que, en el futuro, pueda surgir algo más con Mario Hart.

Paloma Fiuza rompió su silencio frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' y aclaró cuál es realmente su vínculo con Mario Hart, luego de los rumores que surgieron tras llenarlo de elogios públicamente.

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Paloma desmiente a Korina y llena de elogios a Mario Hart

La brasileña aseguró que no ha conversado recientemente con Korina Rivadeneira, aunque dejó en claro que le guarda mucho cariño y respeto. "No he hablado. Es un tema delicado de ellos. No hay nada de parte mía con Mario ni de parte de Mario conmigo", comentó.

Paloma también explicó que actualmente tiene más cercanía con Mario Hart debido a las reuniones que han compartido junto a antiguos integrantes de Combate. “No tenemos mucho acceso a Korina porque está por otro lado, pero hay cariño y la estimo”, añadió.

Sin embargo, la garota volvió a sorprender al dedicarle varios elogios al piloto. “Es un chico lindo, interesante, inteligente y educado. Nos conocemos desde hace mucho tiempo”, expresó, alimentando nuevamente las especulaciones en redes sociales.

(Foto: Amor y Fuego)

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Pese a ello, Paloma Fiuza descartó por ahora una relación sentimental con Mario Hart y aclaró que solo mantienen una amistad. Aunque dejó una frase que no pasó desapercibida: “Lo que vaya a pasar en el futuro, nadie lo sabe. Por ahora estoy bien así, estoy soltera y él está solucionando su tema”.