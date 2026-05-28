Natalia Salas conmovió a sus seguidores tras revelar resultados de sus exámenes

Natalia Salas reveló que su tratamiento está yendo por buen camino. (Foto: Natalia Salas/ Instagram)

Mediante sus redes sociales, la actriz peruana contó detalles de cómo viene enfrentando el cáncer.

Natalia Salas conmovió a sus seguidores al compartir una alentadora actualización sobre su salud tras revelar que fue diagnosticada nuevamente con cáncer. La actriz peruana utilizó sus redes sociales para contar que su tratamiento viene mostrando resultados positivos.

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Natalia Salas reveló cómo va su tratamiento

A través de sus historias de Instagram, Natalia Salas apareció visiblemente emocionada y entre lágrimas mientras revelaba que los recientes exámenes médicos trajeron las noticias que tanto esperaba. "Salieron los resultados de mis exámenes y son los que esperábamos. Vamos avanzando", escribió la actriz desde su auto.

La artista también aprovechó el momento para agradecer el cariño y apoyo que ha recibido durante este difícil proceso. "Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupaciones. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz", expresó conmovida.

(Foto: Natalia Salas/ Instagram)

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Tras sus declaraciones, cientos de seguidores reaccionaron rápidamente enviándole mensajes de fuerza, esperanza y admiración. Muchos destacaron la valentía con la que Natalia Salas viene afrontando nuevamente la enfermedad y celebraron junto a ella esta importante mejora en su estado de salud.

Finalmente, Natalia Salas cerró su mensaje con palabras llenas de alivio y fe. "Gracias Dios. Gracias, gracias", expresó la actriz, dejando ver la emoción que siente en esta nueva etapa de recuperación.