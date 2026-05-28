Magaly Medina dejó en shock al poner en venta su ropa en medio de deuda con Farfán por juicio

Magaly Medina publicó un video donde revela que venderá su ropa. Foto: Instagram

La conductora de espectáculos Magaly Medina ha sorprendido a todos al revelar que pondrá en venta su ropa. Esto tras perder un juicio con Jefferson Farfán.

La conductora de televisión Magaly Medina atraviesa un momento complicado luego de perder el juicio que le inició Jefferson Farfán por el delito de violación a la intimidad agravada. Tras la decisión judicial, la popular ‘Urraca’ deberá pagar 350 mil soles al exfutbolista peruano como reparación civil. En medio de esta situación, sorprendió a sus seguidores al anunciar que pondrá a la venta varias prendas de su clóset.

Magaly Medina pone en venta su ropa

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Magaly Medina publicó un video donde revela que realizará un “clóset sale”. En las imágenes se le ve modelando un outfit completo que, al parecer, también formaría parte de las prendas que estarán disponibles durante este evento especial.

La venta de ropa de la conductora se llevará a cabo este domingo 31 de mayo desde las 10 de la mañana en el hotel BTH. Hasta el momento, la figura de ATV no ha explicado las razones de esta actividad ni confirmó si tiene alguna relación con la deuda que mantiene tras el juicio con Jefferson Farfán.



(Fuente: Instagram)

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Magaly Medina y su molestia por dinero que tendrá que pagarle a Farfán

Luego de conocerse el fallo judicial, Magaly Medina expresó su molestia por la cantidad que deberá pagar. “350 mil soles le tengo que pagar a Farfán porque dice que lo miré por la ventana. Caray, no me metí a su cuarto, lo miré por la ventana, por la terraza de su departamento. Imagínense, 350 mil soles. Todos ahora piden un millón de soles porque: ‘Ay, porque me dijo tonta’, ‘Ay, porque criticó mi cuerpo’, ‘Ay, me violenta contra la mujer’”, sentenció.

Asimismo, Magaly Medina reveló que el canal ya pagó casi la mitad de los 350.000 soles. También acusó a Farfán de andarse quejando y mandar fotos de la casa que viene construyendo. “Entonces, como dice que tengo para construir mi mansión, ¿por qué no tengo para pagarle? Pero lo que él no sabe es que mi mansión es hecha con el fruto del trabajo decente de mi esposo y el mío”, indicó.