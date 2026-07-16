Pamela López desmiente a Cueva y revela que sus hijos no cuentan con una vivienda

Pamela Franco no dudo en desmentir a su aún esposo y aseguró que sus hijos no tienen una vivienda. (Foto: Amor y Fuego)

La aún esposa de Cueva rechazó las declaraciones del futbolista y aseguró que sus hijos están desprotegidos.

Pamela López visitó el set de 'Amor y Fuego' para contar detalles de cómo va su vínculo con Christian Cueva. La influencer aseguró que el papá de sus hijas ha brindado declaraciones que son totalmente falsas, ya que sus hijos no cuentan con un vivienda propia.

Pamela López confesó que sus hijos no tienen una vivienda

La exintegrande de 'La Granja Vip' reveló que durante todo este tiempo, el futbolista les ha dado un vivienda a sus menores, ya que el depatamento donde viven pertece a una empresa.

"Nosotros estamos desprotegidos. No tenemos ningun techo, nisiquiera a nombre de ellos (sus hijos). Todo está a nombre de terceros y empresas", comentó Pamela López.

(Foto: Amor y Fuego)

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Pamela López envió fuerte mensaje a Pamela Franco

Fiel a su estilo, Pamela López no dudó responderle a Pamela Franco, quien aseguró que si Christian Cueva busca a la madre de sus hijos,ella regresaría con él. La influencer aseguró que nunca volvería a darle una oportunidad al futbolista.

"No hay forma de que yo pueda regresar con una persona que me ha causado tanto daño, no solamente a mi, sino a mis hijos. (....) Todo lo que hace (con ella) es nada a lo que hizo conmigo, y fue eso que me hacia seguir así", puntualizó.

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