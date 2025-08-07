Mafer Neyra, ex de Hugo García, se casa: así fue su pedida de mano en Indonesia

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses hicieron oficial su relación en 2021. Foto: Instagram

Expareja de Hugo García anunció su compromiso con románticas foto. Te contamos más detalles.

Mafer Neyra emocionó a sus seguidores al compartir una gran noticia: ¡se comprometió! A través de su cuenta de Instagram, la influencer reveló que su pareja, Ernesto Cabieses, le pidió matrimonio durante un viaje a Indonesia. En las fotos publicadas, ambos aparecen felices y Mafer luce su anillo de compromiso.

Mafer Neyra, ex de Hugo García, se comprometió

La pedida de mano ocurrió tras más de tres años de relación. Aprovechando sus vacaciones, Ernesto eligió las hermosas playas de Indonesia como el lugar perfecto para hacerle la propuesta a Mafer. Ella no dudó en compartir el momento con una serie de imágenes románticas tomadas en ese entorno tropical.

El anuncio se hizo desde Mentawai, un grupo de islas en Indonesia, donde se ve a la pareja disfrutando de su amor. En una de las fotos, se puede ver a Ernesto besando a Mafer mientras ella sonríe y muestra con orgullo el anillo en su mano.

“Mil veces sí, para toda la vida, mi amor”, escribió Mafer en la publicación, que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones. Entre quienes le enviaron mensajes destacan la exreina de belleza Tatiana Calmell y la maquilladora Miranda Salaverry.



(Foto: Instagram)

La historia de amor de Mafer Neyra y su novio Ernesto Cabieses

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses hicieron oficial su relación en 2021, a través de redes sociales. La noticia sorprendió a muchos, especialmente a quienes aún esperaban que la influencer retomara su antigua relación con Hugo García.

Dos años después, en 2023, la pareja decidió mudarse juntos. Mafer, emocionada por esta nueva etapa, compartió con sus seguidores imágenes del departamento donde comenzaría a convivir con Ernesto.