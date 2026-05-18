Alejandra Baigorria mostró fría actitud con Said Palao durante su viaje a África

Alejandra Baigorria evita publicar fotos junto a Said en África. (Foto: Alejandra Baigorria/Instagram - Said Palao/Instagram)

Alejandra y Said están en África disfrutando de su primer año de casados, pero la 'Rubia' tomó singular decisión tras perdonar al integrante de 'Esto es Guerra'.

Said Palao sorprendió al reaparecer junto a Alejandra Baigorria en África, luego de que crecieran los rumores de un posible distanciamiento entre ambos por no celebrar juntos públicamente su primer aniversario de bodas.

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El exchico reality dejó claro que viajó para reencontrarse con la 'Rubia', quien se encontraba realizando ayuda humanitaria para niños con desnutrición.

Alejandra Baigorria ignoró las publicaciones de Said

A través de sus redes sociales, Said compartió fotografías de un safari donde apareció acompañado de su hija y de Alejandra Baigorria. En las imágenes se les ve disfrutando de la experiencia rodeados de animales y paisajes impresionantes.

"Tuvimos la oportunidad de ver casi todos los animales del parque nacional, rodeados de paisajes impresionantes, momentos únicos y una compañía increíble junto a mi esposa, mi hijita y buenos amigos", escribió el integrante de 'Esto es Guerra'.

(Foto: Said Palao/Instagram)

Sin embargo, pese al romántico gesto de Said Palao, un detalle llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Mientras él sí compartió fotografías junto a Alejandra y su hija, la empresaria optó por publicar imágenes en las que aparece sola.

Algunos cibernautas señalaron que Alejandra Baigorria estaría marcando cierta distancia tras el recordado ampay de Said en Argentina, mientras otros destacaron que la influencer "se ve mejor sola".

(Foto: Alejandra Baigorria/Instagram)

Pese a los comentarios, lo cierto es que ambos continúan compartiendo el mismo viaje en África y demostraron que, al menos públicamente, siguen manteniendo contacto y disfrutando de experiencias familiares juntos.