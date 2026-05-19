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Korina rompió el silencio tras 'confesión de amor' de Diana Sánchez a Mario Hart

Martes, 19 de mayo de 2026 12:09

Korina Rivadeneira tuvo inesperada reacción, pero evitó pronunciarse sobre el tema. (Foto: América TV - Combate)

¡No se quedó callada! La esposa de Mario Hart realizó inesperado comentario tras conocer las declaraciones de amor de Diana Sánchez al piloto.

Korina Rivadeneira volvió a estar en el ojo público luego de ser consultada por las recientes declaraciones de Diana Sánchez, quien confesó que en el pasado sintió atracción por Mario Hart cuando ambos participaban en 'Combate'.

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Korina evitó opinar sobre la declaración de amor de Diana a Mario Hart

Todo ocurrió durante un encuentro de Korina con las cámaras de 'Amor y Fuego', donde un reportero le dijo qué opinaba sobre la confesión de Diana Sánchez. La modelo venezolana prefirió evitar la polémica y dejó claro que no piensa pronunciarse sobre el tema.

"Está buenísimo, ¿no? No voy a hablar de eso. No sigo la mayoría de páginas de noticia y no voy a hablar del tema", respondió Korina de manera breve y tajante frente a las cámaras.

Días antes, Mario Hart también había sido consultado sobre las declaraciones de Diana Sánchez y comentó que probablemente su esposa ni siquiera había escuchado lo dicho por la conductora de 'Yo Soy'.

(Foto: Amor y Fuego)

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Por otro lado, este fin de semana las cámaras de 'Amor y Fuego' volvieron a captar a Korina Rivadeneira durante un concierto junto a sus amigas. En ese momento, las personas que la acompañaban intentaron evitar que la modelo brindara mayores declaraciones a la prensa.

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