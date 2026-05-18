Angie Arizaga hizo emotiva publicación tras declaraciones de Nicola Porcella

Angie Arizaga asegura que el amor de su vida es Jota e ignora comentarios de Nicola. (Foto: América TV - Angie Arizaga/ Instagram)

Angie Arizaga no dudó en realizar emotiva publicación luego de los comentarios que hizo Nicola Porcella sobre ella.

Angie Arizaga volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una romántica publicación en redes sociales tras las recientes declaraciones de Nicola Porcella durante su visita al Perú. El exchico reality sorprendió al pronunciarse sobre su expareja y Jota Benz.

Angie Arizaga mostró su amor a Jota tras comentarios de Porcella

Durante una entrevista, Nicola dejó atrás las polémicas del pasado y dedicó emotivas palabras hacia Angie Arizaga, destacando su etapa como madre. "Le deseo lo mejor del mundo. Ella es una gran mujer, una gran mamá y que le vaya bien, se lo merece", expresó.

Además, Nicola Porcella también habló sobre Jota Benz y aseguró que, aunque no mantienen una amistad cercana, considera que es una buena persona para compartir su vida con Angie. "Jota no es mi amigo tampoco, pero sé que es un gran chico", comentó.

Tras estas declaraciones, Angie Arizaga decidió reaccionar públicamente y dejó claro el gran momento sentimental que atraviesa junto al padre de su hijo. A través de sus redes sociales, la influencer compartió una romántica fotografía junto a Jota Benz acompañada de una contundente frase: "Amor de mi vida".

(Foto: Angie Arizaga/ Instagram)

PUEDES VER: Esposa de André Carrillo expuso la presunta infidelidad del futbolista con picantes fotos

La publicación rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron la madura actitud de Nicola Porcella y el sólido vínculo que actualmente mantienen Angie y Jota Benz, quienes hace pocos meses se comprometieron en Europa.