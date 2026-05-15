Katya Mosquera, pareja de Ricardo Mendoza, estaría embarazada: este post encendió los rumores

Inesperada publicación generó rumores de un posible embarazo de Katya, pareja de Ricardo. (Foto: Katya Mosquera/ Instagram)

¿Bebé en camino? Ricardo Mendoza y Katya Mosquera desatan rumores de embarazo tras inesperada publicación

Ricardo Mendoza decidió realizarle una emotiva sorpresa a su mamá. El comediante publicó un video de este momento que vivieron como familia; sin embargo, una foto del clip captó la atención de diversas personas.

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Ante ello, diversos fans buscan conocer si el mejor amigo de Jorge Luna se convertirá en padre nuevamente. Sin embargo, el integrante de 'Hablando Huev**' no se ha pronunciado sobre el tema, pero la instantánea emocionó a más de un cibernauta.

¿Ricardo Mendoza y Katya Mosquera serán padres?

Ricardo Mendoza se ha declarado un 'papá chocho' y en redes sociales muestra la rutina que tiene con sus pequeños. En esta ocasión, el comediante decidió llevar a sus hijos con un moño de regalo a su madre, quien cumplía años.

Según explicó, este detalle es un tributo humano; sin embargo, lo que captó más la atención de los fans es que en la barriga de Katya Mosquera había un lazo; este detalle encendió las alarmas de un posible embarazo de la joven.

(Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

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Recordemos que hace un mes, Jorge Luna dejó entrever que Ricardo se convertiría en padre por segunda vez, pero el comediante no se animó a afirmar o negar este comentario, pero este post sorprendió a muchos.