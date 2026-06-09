Magaly Medina arremetió contra Jefferson Farfán y lanzó fuerte advertencia

Magaly Medina parchó a Jefferson Farfán y le envió picante mensaje. (Foto: ATV / Enfocados)

La 'Urraca' lanzó una fuerte advertencia al exjugador de la 'Bicolor', quien la mandó a cumplir su servicio comunitario.

La polémica entre Jefferson Farfán y Magaly Medina sumó un nuevo capítulo. Luego de que el exfutbolista se burlara de la 'Urraca' en su podcast al mencionar que debía irse a "barrer las calles", en referencia al servicio comunitario que deberá cumplir tras perder un juicio, la conductora decidió responder públicamente.

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Magaly Medina lanzó dura advertencia Jefferson Farfán

Magaly fue consultada sobre los comentarios de Farfán y dejó en claro que las burlas no la afectan. Por el contrario, aseguró que continuará emitiendo opiniones sobre el exseleccionado nacional cuando lo considere necesario.

"Que se burle lo que quiera, lo que le dé la gana. Yo seguiré criticándolo cuantas veces me parezca porque creo que es un derecho constitucional que me asiste, la libertad de expresión", declaró la conductora.

Medina se mostró firme al referirse a la reciente victoria judicial obtenida por Jefferson Farfán. Sin profundizar en el proceso legal, afirmó que el tiempo suele poner las cosas en su lugar y recordó el conocido dicho de que “el que ríe último ríe mejor”.

(Foto: ATV)

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Fiel a su estilo, Magaly Medina calificó duramente al exfutbolista. "Yo no quiero hablar de Farfán, me parece un ser despreciable. Esa es mi opinión sobre él como ser humano", manifestó.

La popular 'Urraca' sostuvo que seguirá ejerciendo su labor periodística y opinando sobre personajes públicos amparada en el derecho a la libertad de expresión. “Todo en esta vida se paga, él sabrá por qué gana esos juicios y cómo los gana”, agregó.