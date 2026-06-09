Cueva enfrenta a Pamela López luego de que lo acusara de quitarle su casa

Cueva negó haber dejado sin casa a Pamela López tras regresar de viaje. (Foto: Amor y Fuego/ Panamericana)

Pamela López confesó que Cueva le quitó su casa, pero el futbolista desmintió a su aún esposa con un contundente mensaje.

Christian Cueva decidió romper su silencio luego de que Pamela López lo acusara de cambiar las chapas de una vivienda en Trujillo. El futbolista se pronunció y rechazó las versiones que lo señalan de haber dejado desprotegidos a sus hijos.

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Christian Cueva negó acusaciones de Pamela López

La polémica surgió días atrás cuando Pamela López se mostró afectada al revelar que ya no podría ingresar a la vivienda donde pensaba quedarse con sus hijos tras finalizar el reality. Entre lágrimas, aseguró que el padre de sus hijos había cambiado las cerraduras y retirado sus pertenencias.

Ante ello, el popular 'Aladino' fue tajante al asegurar que sus hijos cuentan con un hogar y que no les ha quitado nada. "Gracias a Dios mis hijos tienen su techo. Ellos viven en Lima, así que estoy tranquilo por eso", expresó ante las cámaras.

Además, el futbolista señaló que no entiende las acusaciones en su contra y reiteró que siempre estará pendiente del bienestar de sus hijos. "Ellos tienen un techo en Lima, todo el mundo lo sabe. No sé de qué hablan", comentó de manera tajante.

(Foto: Amor y Fuego)

Christian Cueva también destacó que lo más importante para los menores es recibir amor de ambos padres. "Mis hijos se merecen lo mejor. No tengo problema con nadie. Como papá estaré pendiente de ellos", afirmó.