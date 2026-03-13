‘Majo con sabor’ acusó a Jazmín Pinedo de afectar su relación con Gino Assereto

‘Majo con Sabor’ afirmó que su relación tuvo problemas por culpa de Jazmín. Foto: captura YouTube

'Majo con Sabor' aseguró que la actitud de Jazmín Pinedo habría complicado su relación con Gino Assereto, Conoce lo que le contó a Magaly.

La influencer gastronómica ‘Majo con Sabor’ rompió su silencio y habló por primera vez sobre los motivos que habrían afectado su relación con Gino Assereto. Según contó, el romance se vio complicado por la actitud de la expareja del exchico reality, Jazmín Pinedo, quien —de acuerdo con su versión— no quiso conocerla y habría puesto dificultades para que ella pudiera acercarse a la hija que el influencer tiene con la conductora.

‘Majo con Sabor’ reveló que Jazmín Pinedo la ignoró

La creadora de contenido, conocida en redes como ‘Majo con Sabor’, explicó que durante el tiempo que estuvo con Gino intentó mantener una relación cordial con Jazmín Pinedo. Incluso reveló que decidió escribirle directamente con la intención de presentarse y dejar claro que no tenía ninguna mala intención, sino que buscaba llevar una convivencia respetuosa por el bienestar de la menor.

“Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila, diciéndole: ‘Oye, yo vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la posibilidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que si en algún momento se da, que conozca a su hija, ella sepa que soy una buena persona, que jamás vengo a hacer daño a nadie [sic] y no tuve respuesta alguna. Simplemente la respuesta fue problemas”, contó la influencer.



(Fuente: Magaly podcast)

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‘Majo con Sabor’ afirmó que su relación tuvo problemas por culpa de Jazmín

La influencer gastronómica ‘Majo con Sabor’ también contó que su relación con Gino Assereto atravesó momentos difíciles debido a situaciones relacionadas con la madre de la hija del exchico reality, Jazmín Pinedo. Según explicó, estas circunstancias habrían impedido que su romance avanzara con normalidad, a pesar de que la conductora ya mantiene su propia relación sentimental.

En ese contexto, la influencer expresó su opinión sobre este tipo de situaciones y afirmó: “A veces las madres no ayudan. La mamá hace lo que quiere, está con la persona que desea (y no deja que su ex haga lo que quiere). Eso pasa mucho con las mujeres. Quiere todo para ella. (¿Eso te pasó con Gino Assereto?) Un poco. No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren. Eso es bajo”, dijo 'Majo con Sabor'.