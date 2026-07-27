Mario Hart quedó sin palabras luego del inesperado hallazgo de Shirley Arica

Mario Hart no dudó en explicar por qué había una caja de preservativos en su casa. (Foto: Panamericana / Shirley Arica - Youtube)

El conductor no pudo ocultar su vergüenza al ver lo que la modelo encontró una caja de preservativos por casualidad y se animó a explicar por qué lo tenía en su casa.

Lo que parecía ser un tranquilo recorrido por la nueva casa de soltero de Mario Hart terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de su entrevista con Shirley Arica. La modelo sorprendió al piloto tras encontrar un objeto inesperado en plena visita.

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Shirley Arica encontró una caja de preservativos en la casa de Mario Hart

Mientras ambos conversaban sobre la nueva etapa que atraviesa el exintegrante de 'Esto es Guerra' luego de su separación de Korina Rivadeneira, Shirley decidió recorrer los diferentes ambientes de la vivienda con total confianza.

Sin embargo, el momento que nadie esperaba ocurrió cuando la exchica reality abrió uno de los cajones de la cocina para descubrir qué había en su interior. Para su sorpresa, encontró una caja de preservativos, provocando la inmediata reacción de Mario Hart.

(Foto: Shirley Arica/ YouTube)

Visiblemente avergonzado, el piloto no dudó en quitarle la caja de las manos e intentó explicar su presencia con humor. "Pero, debe ser de un unboxing de alguna h… ¿Qué hace esta h… acá?", comentó entre risas.

La inesperada escena desató las carcajadas de ambos. Aunque todo quedó en una divertida anécdota, el curioso hallazgo volvió a poner a Mario Hart en el centro de la conversación en redes sociales.