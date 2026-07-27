Marcelo Tinelli deja entrever cómo está realmente su relación con Milett Figueroa

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se están mostrando más unidos que nunca. /Foto : Infobae - Milett/ Instagram

El conductor argentino dejó escapar un "amor mío" que volvió a encender los rumores de reconciliación.

Marcelo Tinelli volvió a convertirse en noticia luego de protagonizar un inesperado momento durante una transmisión en vivo de su programa en Infobae. El conductor argentino terminó revelando una conversación con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli reveló que Milett le dice "mi amor"

Todo ocurrió mientras Tinelli comentaba junto a su equipo temas relacionados con el Mundial. En medio de la conversación, el presentador decidió enviar un afectuoso saludo a la modelo peruana, asegurando que ella estaba siguiendo la transmisión en ese momento.

Sin embargo, un aparente descuido terminó llamando la atención de todos. Marcelo dejó entrever que mantenía una conversación en tiempo real con Milett y, entre risas, reveló el cariñoso mensaje que habría recibido de parte de la exchica reality.

"Señores, vamos a la noticia del Mundial (...) mi única novia extranjera ha sido Milett... justo nos está mirando, le mando un beso a Milett, nos está mirando Milett, me dice '¿cómo vas amor mío?'... no, ¿cómo va el programa mío?", expresó el conductor.

(Foto: Infobae)

El comentario no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos, quienes rápidamente interpretaron la frase como una señal de que la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa podría estar atravesando un nuevo acercamiento.