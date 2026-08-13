María Pía Copello confesó que su hijo mayor fue llevado a la UCI tras sufrir un accidente

El joven pasó 8 días en UCI tras accidente en su bicicleta. (María Pía / Instagram)

La conductora de 'Sin + que decir' reveló que su hijo tuvo un grave accidente y tuvo que ser internado en Unidad de Cuidados Intensivos.

María Pía Copello sorprendió al contar por primera vez un difícil episodio familiar que mantuvo en privado durante varios años. La conductora recordó el accidente que sufrió su hijo mayor, Samuel Dyer Jr., y que terminó con el joven internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

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La revelación ocurrió luego del reciente accidente de su hija Catalina, quien sufrió una caída por las escaleras de su colegio. Aunque la menor terminó con un esguince y se encuentra fuera de peligro, la situación hizo que María Pía recordara lo que vivió con su hijo.

María Pía Copello reveló que su hijo estuvo en UCI

Según contó en su podcast 'Sin + que decir', Samuel sufrió un fuerte accidente mientras montaba bicicleta. En un primer momento, la situación no parecía ser tan grave, pero las consecuencias del golpe fueron mucho más serias de lo que la familia imaginaba.

El joven, que actualmente tiene 18 años y sigue los pasos de su padre como piloto de autos, tuvo que ser internado en UCI durante ocho días. María Pía explicó que el accidente provocó que se le reventara el bazo y que acumulara sangre en el abdomen.

"Lo llevó a UCI ocho días", recordó la presentadora al hablar de aquel momento que nunca había contado públicamente. La experiencia también le dejó una importante enseñanza sobre la necesidad de prestar atención a cualquier golpe que sufran los niños y adolescentes.

María Pía decidió compartir esta historia después de lo ocurrido con Catalina para recomendar a los padres que no resten importancia a los accidentes. La conductora señaló que un golpe que parece leve puede tener consecuencias que no siempre son visibles de inmediato.