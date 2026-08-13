Suhaila Jad decidió contar cómo André Carrillo la habría humillado tras separación

Suhaila Jad reveló que el futbolista la ha dañado psicológicamente. (Foto: Suhaila Jad/ Instagram)

¡Qué fuerte! La modelo confesó que el futbolista peruano la ha maltratado psicológicamente y no dudó en exponer todo lo que está viviendo.

Suhaila Jad volvió a hablar sobre su separación de André Carrillo y realizó fuertes acusaciones contra el futbolista. La joven aseguró que, pese al fin de su relación, todavía existen problemas entre ambos por sus hijos.

Suhaila Jad reveló los crueles comentarios que recibió de André Carrillo

La pareja decidió separarse en mayo de este año, luego de que Suhaila encontrara conversaciones y objetos de otra mujer en el auto del futbolista. Según contó, estos hallazgos terminaron confirmando sus sospechas sobre una presunta infidelidad.

Ahora, la esposa del seleccionado peruano afirmó que Carrillo no le estaría dando el permiso necesario para mudarse a España junto a sus hijos. Suhaila explicó que los menores querían viajar para estar con sus primos, pero hasta el momento no han podido hacerlo.

La modelo también aseguró que toda su relación con el jugador la ha desgastado mentalmente. Además, Suhaila reveló que habría recibido comentarios de André Carrillo relacionados con el dinero.

(Foto: Suhaila Jad / Instagram)

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Según contó, el futbolista le habría recordado que él se encargaba de pagar los gastos y que ella tenía lo que tenía gracias a él. Ante ello, la modelo aseguró que dejó sus proyectos personales para dedicarse a su familia y acompañar al futbolista.