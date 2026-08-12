¿Pamela López traicionó a Paul Michael? Nuevo galán hizo sorpresiva confesión

Pamela López y Franco Portales confirman que se están conociendo. (Foto: Amor y Fuego)

El cantante decidió hablar por primera vez sobre su vínculo con Pamela López y sorprendió con sus declaraciones.

Pamela López confirmó que está 'saliendo' con Franco Portales Aliaga. Ante ello, 'Amor y Fuego' buscó converversar con el joven cantante para conocer detalles del vínculo que tiene con la aún esposa de Christian Cueva.

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Pamela López y Franco Portales están en 'saliditas' hace meses

Franco Portales aseguró que no busca ser una figura pública, y que evitará estar expuesto en los medios de comunicación. Para sorpresa de muchos, el joven indicó que mantiene comunicación con la influencer hace algunos meses y que recién han sido ampayados.

Esto generó diversas dudas entre los cibernautas, porque hace menos de dos meses Pamela López terminó su relación sentimental con Paul Michael. Ante esta situación, la aún esposa de Cueva indicó que conoció a Franco desde que finalizó con el integrante de 'Esto es Guerra'.

A pesar de que Franco no quiso exponer su vínculo con la influencer, el cantante llenó de elogios a la expareja de Christian Cueva. "Es una mujer hermosa, encantadora.Tiene una actitud ingreible y eso a mi me gusta", puntualizó.

(Foto: Amor y Fuego/ Instagram)

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Pamela López llenó de elogios a Franco Portales

La popular 'KittyPam' indicó que su nuevo galán le parece un chico lindo, guapísimo e inteligente. Por el momento, Pamela López descartó iniciar un románce ahora, ya que recién se están conociendo.

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