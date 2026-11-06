Tilsa Lozano se despacha contra Milett Figueroa y deja en claro qué es lo único que le destaca

Tilsa Lozano recordó que en más de una oportunidad Milett la tildó de vieja. (Foto: Panamericana TV)

Tilsa Lozano se animó a revelar por qué Milett no ingreso a 'Las Vengadoras' y lanzó picante comentario.

Tilsa Lozano fue consultada sobre la posibilidad de que Milett Figueroa formara parte de ‘Las Vengadoras’, la recordada agrupación femenina que lideró hace algunos años. Durante una entrevista en un programa de streaming, la exmodelo sorprendió con sus declaraciones sobre la actual pareja de Marcelo Tinelli.

Tilsa Lozano lanzó peculiar comentario sobre Milett Figueroa

Al hablar de las cualidades de Milett, Tilsa no dudó en limitar sus elogios a su apariencia física. "Siempre he dicho: a mí Milett me parece que lo que mejor tiene es que es guapa y ahí terminan mis cosas positivas que voy a decir", comentó.

La conductora reconoció que la actriz cumplía con algunas características del perfil que buscaban, como ser alta, atractiva y desenvolverse frente a las cámaras. Sin embargo, evitó destacar otras habilidades o cualidades profesionales.

(Foto: Tres al hijo)

PUEDES VER: Laura Spoya comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de su abuela

Tilsa Lozano también recordó los enfrentamientos que tuvo con Figueroa cuando ambas comenzaban a aparecer en los programas de espectáculos. Según contó, la modelo peruana habría lanzado comentarios en su contra para conseguir atención mediática.

"La entrada fácil en ese momento era salir a hablar mie*** de mí… Yo lo que sí me acuerdo es que Milett en su momento dijo que yo era una vieja, que me tenía que retirar", recordó con ironía.