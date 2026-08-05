Marcelo Tinelli reaparece con Milett Figueroa y confirman reconciliación

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron que retomaron su romance. (Foto: Milett Figueroa/ Instagram)

Tras su fugaz romance con otra mujer, el argentino llegó al Perú para reencontrarse con la modelo y aseguró que su amor está más fuerte que nunca.

Milet Figueroa y Marcelo Tinelli anunciaron que se están dando una segunda oportunidad. La pareja fue abordada por las cámaras de 'Amor y Fuego' tras ser vistos en un conocido restaurante, ante ello, el argentino no dudó en confirmar que la actriz peruana es su actual pareja.

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli retomaron su relación

Ante la reconciliación, la pareja no dudó en mostrar lo felices que están con la decisión que tomaron. El argentino aseguró que "el amor puedo más" y que vino a Perú por ella, quien lo miraba y solo atiaba a sonreir.

"Estamos juntos, totalmente. La amo", indicó Marcelo Tinelli. Recordemos que, el conductor argentino romance con Rossana Almayda, al parecer ese vínculo no duró mucho tiempo, porque el argentino no dudó en retomar su comunicación con Milett.

La pareja se ha mostrado muy cercana en sus redes sociales e incluso han compartido fotografías de los momentos que estás viviendo en Perú. Hasta el momento, Milett Figueroa no ha indicado cómo se dio el acercamiento, pero hace algunos meses indicó que seguía amando al argentino.

(Foto: Amor y Fuego)

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Diversos fans están felices con la reconciliación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, mientras que otros indican que ellos han retomado su vínculo por la serie que está granbando el conductor argentino junto a su familia.