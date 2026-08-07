Mario Hart se confesó y admitió que lloró a escondidas por separación de Korina Rivadeneira

Mario Hart contó que buscó ayuda psicológica. Foto: Instagram

Por primera vez, el exintegrante de Combate contó cómo realmente afrontó el fin de su relación con Korina Rivadeneira, madre de sus dos hijos.

Mario Hart sorprendió al mostrar una faceta mucho más personal durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina. El piloto habló sobre cómo vivió el final de su relación con Korina Rivadeneira y confesó que atravesó momentos de mucho dolor lejos de las cámaras.

Aunque suele mostrarse fuerte y tranquilo en público, el exchico reality reconoció que también tiene momentos de mucha sensibilidad. Durante la conversación, dejó claro que prefiere enfrentar sus emociones en privado y sin que otras personas lo vean vulnerable.

Mario Hart reveló que Korina no lo vio llorar y que lo hizo a escondidas

El tema apareció cuando Magaly Medina le preguntó cómo estaba viviendo su nueva etapa como soltero. Mario explicó que continúa con su vida, pero siempre pendiente de sus hijos. Ante la idea de que parecía una persona fría, respondió: “No es que no tenga emociones. Cuando me emociono, lo hago muy en privado. Lloro solo. No me gusta derrumbarme con gente”.

Más adelante, Magaly le preguntó directamente si había sufrido por el final de su matrimonio. Mario Hart no lo negó y aseguró que la separación fue un proceso difícil para él. “Por supuesto. Soy de no quedarme dándole muchas vueltas a las cosas. Me cuesta tomar decisiones, pero cuando las tomo es como que ya, listo. Ya procesé, ya decidí algo en general, con todo. Evidentemente sufrí, sufrí mucho”, confesó.

El piloto también contó que Korina Rivadeneira nunca lo vio llorar por la ruptura, ya que decidió vivir esos momentos completamente solo. Según explicó, cuando se siente mal prefiere aislarse y procesar lo que siente sin compañía.

“Pero, por ejemplo, creo que Korina no me ha visto llorar producto de la separación. Sí (lloré). Cuando me derribo, me derribo solo, en mi cama, solo, de noche. Y me puedo ahogar en llanto, pero solo”, manifestó Mario Hart al recordar uno de los momentos más duros de su vida personal.



(Fuente: Podcast Magaly)

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Mario Hart contó que buscó ayuda psicológica

Mario Hart contó que desde pequeño suele guardar sus emociones y evitar mostrarse vulnerable frente a otras personas. El exparticipante de ‘Combate’ reconoció que esta forma de afrontar sus sentimientos lo llevó incluso a buscar ayuda psicológica, mientras Magaly Medina le advirtió sobre las consecuencias que puede tener reprimir lo que uno siente.

Durante la conversación, el cantante de ‘Yo no fui’ también reveló que hace cerca de un año y medio, cuando todavía mantenía una relación con Korina Rivadeneira, le detectaron un tumor en la cabeza que, según relató, pudo estar relacionado con el estrés. Afortunadamente, explicó que el bulto era benigno y pudo ser tratado con medicamentos, sin necesidad de una operación.