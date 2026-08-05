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Kevin Díaz sufrió una impactante caída de ocho metros de altura en ‘Esto es guerra’

Miércoles, 5 de agosto de 2026 15:56

Magaly Medina criticó las medidas de seguridad de ‘EEG’. Foto: captura América TV

El incidente que preocupó a todos los televidentes de 'Esto es guerra' ocurrió en pleno programa en vivo.

Kevin Díaz sufrió una fuerte caída durante una peligrosa prueba de ‘Esto es guerra’. El competidor se precipitó desde una altura aproximada de ocho metros después de que la colchoneta destinada a protegerlo se rompiera al momento del impacto.

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Integrante de ‘EEG’ sufrió fuerte accidente

El accidente causó preocupación entre sus compañeros, quienes reaccionaron rápidamente al notar la gravedad de lo ocurrido. La inesperada falla del equipo de seguridad generó momentos de tensión en el set del programa.

Pese al aparatoso incidente, el reality continuó con su emisión habitual y no informó de inmediato sobre el estado de salud de Kevin Díaz. Esta situación dejó a los televidentes a la espera de conocer más detalles sobre su evolución.


(Fuente: América TV)

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Magaly Medina criticó las medidas de seguridad de ‘EEG’

Magaly Medina mostró su preocupación por las condiciones de seguridad de la prueba en ‘Esto es guerra’. La conductora cuestionó cómo pudo romperse la colchoneta que debía proteger a Kevin Díaz durante la caída.

También señaló que el programa no mostró qué ocurrió después del accidente ni informó si el competidor fue llevado a una clínica. Magaly advirtió que una caída desde esa altura podría tener graves consecuencias para su salud.

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