¿Mario Hart y Diana Sánchez tuvieron un 'affaire' en Combate? El exchico reality hizo sorpresiva confesión

Mario Hart reveló que solo tuvo una buena amistad con Diana Sánchez. (Foto: Combate)

Mario Hart y Diana Sánchez fueron muy amigos cuando él estaba con Alejandra Baigorria, aunque siempre circularon rumores de un supuesto amorío entre ambos.

Mario Hart volvió a captar la atención de los medios, luego de que un exproductor del programa Combate recordara rumores sobre un supuesto affaire que habría tenido con Diana Sánchez. Las declaraciones reavivaron especulaciones sobre la relación que ambos tenían en Combate.

Tras estas versiones, el equipo de Instarándula abordó al piloto para consultarle si tuvo un amorío con la popular 'Chata Power'. La respuesta del exchico reality sorprendió a más de un cibernauta.

¿Mario Hart y Diana Sánchez tuvieron un amorío? El exchico reality hizo sorpresiva confesión

Durante la breve entrevista difundida en Instagram, Hart fue consultado sobre el supuesto vínculo sentimental que tuvo con Diana Sánchez. Ante ello, el esposo de Korina Rivadeneira decidió aclarar la situación y negar que haya existido un amorío entre ambos.

Según explicó el exchico reality, la única relación que ha tenido con Diana Sánchez ha sido de amistad. Incluso destacó el cariño y respeto que siente por ella, a pesar de que actualmente ya no mantienen comunicación.

(Foto: Diana Sánchez/ Instagram)

PUEDES VER: Tepha Loza publicó desgarrador mensaje en sus redes sociales tras la muerte de mamá

"Es una gran amiga y es el único vínculo que tengo con ella y que espero mantener, porque es una persona que quiero mucho y respeto, por más que no tengo contacto con ella hace mucho tiempo. Es de las pocas amigas que hice en el reality y espero que le siga yendo bien", expresó Hart.

Cabe recordar que en 2023, durante una entrevista con Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, Diana Sánchez reveló que Mario Hart sí llegó a coquetearle durante su etapa en Combate e incluso aseguró que él intentó regalarle un anillo.