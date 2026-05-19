Natalie Vértiz recibió tierna dedicatoria de Yaco tras noticia sobre Victoria’s Secret

Yaco resaltó la perseverancia de Natalie Vértiz tras pasar casting de Victoria's Secret. (Foto: Yaco Eskenazi - Natalie Vértiz/ Instagram)

Yaco Eskenazi mostró con emotivas palabras lo orgulloso que está de Natalie Vértiz, quien podría ser un ángel de Victoria's Secret.

Natalie Vértiz emocionó a sus seguidores al revelar que fue invitada a una audición presencial para el próximo desfile de Victoria's Secret 2026, uno de los eventos de moda más importantes a nivel mundial.

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La noticia rápidamente generó revuelo en redes sociales y uno de los primeros en reaccionar fue su esposo, Yaco Eskenazi, quien le dedicó un emotivo mensaje lleno de orgullo y cariño.

Yaco Eskenazi llenó de elogios a Natalie Vértiz

La empresaria peruana compartió en sus plataformas digitales un video mostrando parte del proceso de selección y acompañó las imágenes con una breve frase que despertó la emoción de sus fans: "Está pasando". En el clip aparece presentándose frente a cámara para el casting y, finalmente, enseñando el correo oficial que confirmaba su invitación.

"Hola Natalie. ¡Felicidades! Estás invitada a asistir a un casting en persona para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria's Secret Fashion Show 2026", se lee en el mensaje que recibió la modelo peruana.

Tras conocerse la noticia, Yaco Eskenazi no dudó en mostrar públicamente su emoción por el importante paso que podría dar Natalie Vértiz en su carrera internacional. El conductor compartió un romántico mensaje dedicado a su esposa, dejando claro el orgullo que siente por sus logros profesionales.

"Eres increíble y luchas por tus sueños sin descanso, Te amo, para los Eskenazi Vértis ya eres un angelito", escribió el exconductor de 'La Granja Vip Perú' en sus redes sociales personales.

(Foto: Yaco Eskenazi - Natalie Vértiz/ Instagram)

La publicación de Natalie rápidamente se llenó de mensajes de apoyo y felicitaciones por parte de sus seguidores, quienes celebraron la posibilidad de ver a la exMiss Perú representando al país en uno de los desfiles más importantes de la industria de la moda.