¿Mario Irivarren y Onelia Molina serán padres? La pareja vivió emotivo momento

Mario Irivarren y Onelia Molina se mostraron emocionados y sorprendidos por el especial momento que vivieron en 'La Manada'.

Mario Irivarren y Onelia Molina vivieron un momento inolvidable en el podcast 'La Manada'. La integrante de 'Esto es guerra' visitó el streaming para contar detalles de su relación con el popular 'Calavera Coqueta'; pero nunca imaginó la sorpresa que le realizó la producción.

Los jóvenes contaron que llevan casi 3 años de relación y que por el momento no piensan tener un bebé. A pesar de ello, los Laura Spoya y Gerardo Pe no dudaron en decirles que una vidente aseguró que Mario sería padre en poco tiempo.

La modelo y el exchico reality comenzaron a reírse minutos después; ingresó un payaso para celebrar el Baby Shower. Mario Irivarren y Onelia Molina se mostraron sorprendidos, pero siguieron el juego.

Laura Spoya y Gerardo Pe no dudaron en darle regalos al supuesto bebé que viene en camino. Mario no dejaba de cogerle el vientre a Onelia, quien solo atinaba a sonreír frente a las cámaras.

La pareja realizó diversas dinámicas junto al payasito. Este momento emocionó a muchos seguidores, quienes indicaban que Mario ya debe ser papá. Por su parte, Onelia aseguró que le gustó la novela que crearon en el podcast.