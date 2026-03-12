¿Nuevo romance? Ester Expósito y Kylian Mbappé fueron vistos regresando juntos a Madrid

El fin de semana de Kylian Mbappé y Ester Expósito estuvieron juntos en París. Foto: Instagram

Las imágenes de Ester Expósito y Kylian Mbappé juntos en un jet privado parece confirmar su romance.

Los rumores de un posible romance entre Kylian Mbappé y Ester Expósito no dejan de crecer. Todo comenzó después de que ambos pasaran un fin de semana en París, conocida como la “ciudad del amor”. Según imágenes difundidas recientemente, la actriz y el futbolista regresaron juntos a Madrid en el mismo avión privado, lo que ha despertado aún más las especulaciones sobre su cercanía.

En las fotografías exclusivas que circulan en redes sociales se observa a Ester Expósito bajando primero de la aeronave con un look casual compuesto por vaqueros, top blanco, blazer marrón y gorra. Minutos después aparece Kylian Mbappé con sudadera blanca y gorra negra. Ambos aterrizaron en la capital española luego de pasar varios días en París, ciudad natal del delantero francés.

Las imágenes se viralizaron rápidamente en internet y en distintos medios internacionales. Para muchos seguidores, esta inesperada cercanía entre la actriz española y el reconocido futbolista ha convertido a la pareja en una de las más comentadas del momento, mezclando el mundo del fútbol de élite con el de una de las actrices españolas más populares a nivel internacional.



(Foto: Grosby)

El fin de semana de Kylian Mbappé y Ester Expósito en París

El viaje a la capital francesa fue el detalle que encendió todas las especulaciones. De acuerdo con diversos testigos y publicaciones, ambos fueron vistos entrando y saliendo del mismo hotel en París, el exclusivo Le Royal Monceau. Según las versiones, lo habrían hecho por separado para evitar llamar demasiado la atención.

Durante su estancia, Kylian Mbappé y Ester Expósito también habrían compartido algunos planes juntos en la ciudad. Entre ellos, una cena en un restaurante italiano y una salida a un rooftop con vistas a la Torre Eiffel. De acuerdo con algunos testigos citados en redes sociales, la pareja se mostró muy cercana, lo que alimentó aún más los rumores de un posible romance.