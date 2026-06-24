Gustavo Salcedo es captado teniendo encuentro con María Pía Vallejos y Maju Mantilla en un mismo día

Gustavo Salcedo habría retomado sus salidas con María Pía. (Foto: Amor y Fuego)

¡Por partida doble! El empresario fue captado junto a María Pía Vallejos y luego cerca de la vivienda de Maju Mantilla.

Gustavo Salcedo vuelve a estar en el centro de la atención mediática tras ser captado junto a María Pía Vallejos en una nueva cita que ha reavivado las especulaciones sobre la relación que mantienen.

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Gustavo Salcedo tuvo cita con María Pía y luego visitó a Maju Mantilla

Las cámaras de 'Amor y Fuego' registraron el momento en que el empresario llegó en su camioneta hasta la vivienda de la joven veterinaria para recogerla. Posteriormente, María Pía Vallejos abordó el vehículo y ambos se dirigieron hacia las oficinas de Salcedo.

Según las imágenes difundidas, la pareja permaneció en el lugar por aproximadamente tres horas. Durante su estadía incluso solicitaron comida por delivery, lo que evidenció una larga y distendida reunión.

Cerca de las 11:30 de la noche, ambos abandonaron las oficinas y se trasladaron nuevamente al edificio donde reside la joven. María Pía descendió del vehículo e ingresó al inmueble sin mayores incidentes.

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Sin embargo, el seguimiento no terminó ahí. Minutos después, la camioneta de Gustavo Salcedo fue captada cerca de la vivienda de Maju Mantilla, madre de sus hijos, lo que generó aún más preguntas sobre sus movimientos.