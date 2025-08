Melissa Klug tuvo náuseas durante entrevista en vivo: ¿tendrá otro bebé con Jesús Barco?

Melissa se sintió mal apenas llegó al set de 'Ponte en cola'. Foto: Instagram

La empresaria chalaca Melissa Klug respondió sobre el actual estado de su relación con Jesús Barco y si está en la dulce espera.

Melissa Klug generó preocupación entre sus seguidores al mostrar signos de malestar durante una entrevista en vivo. La conocida ‘Blanca de Chucuito’ pidió una pastilla para las náuseas mientras hablaba con los conductores, lo que hizo que muchos se preguntaran si podría estar embarazada nuevamente, a solo dos años de haber tenido a su hija con Jesús Barco.

¿Melissa Klug tendrá un segundo bebé con Jesús Barco?

Durante su participación en el programa ‘Ponte en la cola’, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, la empresaria de 41 años expresó lo feliz que se siente en su relación. “Sí, por supuesto estoy enamorada. Hice una linda familia. Tengo una bebé hermosa con él y nos seguimos amando”, comentó con una gran sonrisa, descartando los rumores de distanciamiento.

En medio de la conversación, Ricardo Rondón notó su incomodidad y no dudó en preguntarle si se encontraba bien. “Sí, pedí una pastilla (para los mareos) porque me cayó mal el desayuno”, respondió Melissa, intentando quitarle importancia al malestar, aunque con una expresión algo nerviosa.

Por su parte, Micheille Soifer también mencionó que Melissa se sintió mal apenas llegó al set. Ante esto, la influencer lanzó una broma que dejó a todos en shock: “Sí pedí la pastilla (…) es que estoy embarazada”. Sin embargo, rápidamente aclaró entre risas: “No, mentira. Me sentí mal de verdad”.

Finalmente, Melissa Klug dejó claro que no tiene planes de agrandar la familia con Jesús Barco. “No, no (quiero más hijos). Con Cayetana es suficiente. No quisiera tener más hijos. Es una decisión ya tomada. Ya tengo solo seis hijos. Nunca se dice nunca, pero por ahora no está en mis planes”, aseguró.



Darinka Ramírez afirmó que Melissa Klug le cayó muy bien

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, sorprendió a muchos al aparecer en una campaña publicitaria junto a Melissa Klug. A pesar del historial de tensiones entre las exparejas del exfutbolista, la joven dejó en claro que no tiene problemas en colaborar con la popular ‘Blanca de Chucuito’ si se trata de trabajo.

“Las dos tenemos hijos del mismo papá, así que si es chamba hay que darle nomás. No tengo ningún problema con ella (Melissa), era la primera vez que la conocí y me cayó muy bien”, declaró Darinka en una entrevista para el programa Préndete.