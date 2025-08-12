¿Melissa Paredes embarazada? La frase que desató rumores de embarazo

Melissa Paredes cumplió 35 años y lo celebró al lado de sus amigos cercanos y familia. (Foto: redes sociales)

Anthony Aranda lanzó comentario en plena fiesta de su esposa Melissa Paredes que no pasó desapercibido para fanáticos.

El último lunes, la actriz y conductora Melissa Paredes celebró su cumpleaños número 35 en una íntima, pero animada reunión en su hogar, acompañada de familiares y amigos cercanos.

Melissa Paredes cumplió 35 años

Las imágenes y videos del festejo fueron compartidos tanto en sus historias de Instagram como en las de su esposo, el bailarín Anthony Aranda.

Uno de los momentos más divertidos de la noche ocurrió cuando apareció una piñata en forma de zapato de tacón, detalle que emocionó a Melissa. “Saben que amo las piñatas”, escribió la actriz en su publicación.

Tras varios intentos de los invitados por romperla con un bate de plástico, la piñata finalmente se partió, dejando caer una lluvia de dulces. Melissa Paredes, sin dudarlo, se abalanzó para recogerlos, dejando claro que aún conserva su espíritu infantil.

¿Melissa Paredes embarazada de Anthony Aranda?

Durante esta escena, Anthony Aranda soltó una frase que encendió rumores de un posible embarazo: “Cuidado con la embarazada... Amor, cuida al bebé”. El comentario provocó risas entre los presentes, pero también generó especulaciones en redes sociales.

El portal Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, difundió el momento en sus historias. Sin embargo, poco después, una seguidora aclaró que la advertencia no iba dirigida a Melissa Paredes, sino a otra invitada.

“‘Cuidado con la embarazada’ lo dicen por la chica de pantalón verde, que ‘Meli’ casi golpea con su taco. Vi las historias y ella sí tenía pancita”, fue lo que explicó una fanática.

