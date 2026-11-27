Milett reveló que Marcelo Tinelli le pedía que no haga caso a los malos comentarios. (Foto: Sin Más Que Decir/ YouTube)

¡No pudo contener el llanto! La actriz peruana confesó qué le decía el argentino cuando ella era cruelmente criticada.

Milett Figueroa no pudo evitar emocionarse al recordar los momentos difíciles que vivió durante su relación con Marcelo Tinelli. En el podcast ‘Sin + que decir’, de María Pía Copello, la modelo habló sobre los ataques que recibió en Argentina y cómo enfrentó las críticas que también alcanzaron a su madre.

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Milett Figueroa reveló cómo reaccionaba Marcelo Tinelli a las críticas

La peruana contó que, aunque siempre intentó llevarse bien con la prensa argentina, se difundieron comentarios sobre ella que no eran ciertos. Incluso recordó el reciente enfrentamiento que tuvo en el programa ‘SQP’, donde Ximena Capristo la acusó de quedarse con vestidos de diseñadores. "Que diga el diseñador, que le falta vestidos, que salga", respondió Milett.

Durante la charla, la modelo reconoció que no fue fácil lidiar con los constantes cuestionamientos. Además, dejó en claro que no está de acuerdo con que se normalicen los ataques. "Uno puede decir estas acostumbrados, pero no podemos normalizar", expresó.

María Pía quiso saber cómo reaccionaba Marcelo Tinelli cuando ella le contaba sobre los comentarios negativos. Milett explicó que el conductor le aconsejaba no prestarles atención. "Sí, obviamente, pero yo le hacía caso a lo que él me decía: ‘No le des bola’", recordó.

(Foto: Sin Más Que Decir / YouTube)

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Al escucharla, María Pía consideró que el argentino debió salir en defensa de su pareja. "Él debió defenderte, a defender tu relación cuando te atacaban", comentó. Ethel Pozo también dio su opinión y cuestionó que alguien pueda decir que ama a una persona y luego cambiar de sentimientos.

Pese a todo lo vivido, Milett aseguró que no se arrepiente de su historia con Tinelli y que prefiere quedarse con los buenos recuerdos. También contó que actualmente está en contacto cero con su expareja, enfocada en sus proyectos y feliz con su presente.