¿Quién es Karla Bacigalupo, la nueva Miss Perú y sucesora de Tatiana Calmell?

Karla Bacigalupo, representante de Perú – USA, logró la corona del Miss Perú 2025 y nos representará en el Miss Universo 2025 que se realizará en Tailandia.

Este domingo 15 de junio en el majestuoso QoriKancha, Cusco, Karla Bacigalupo fue elegida como la nueva Miss Perú 2025. Karla, quien representó a Miss Perú-USA, compitió mano a mano con Maricielo Gamarra, Miss San Martín. No obstante, la modelo limeña fue la que se convirtió en sucesora de Tatiana Calmell tras una competencia con 38 candidatas.

Hace cinco años, Bacigalupo optó por mudarse a Los Ángeles, donde fortaleció su formación artística al ingresar a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) para estudiar actuación. Sin embargo, ahora volvió a nuestro país para convertirse en la nueva Miss Perú que nos representará en el Miss Universo 2025.

¿Quién es Karla Bacigalupo, la nueva Miss Perú 2025?

Karla Gabriela Bacigalupo nació en Lima el 26 de diciembre de 1991. Desde joven mostró una mezcla de disciplina y creatividad. Estudió Administración y Gestión de Empresas en la Universidad de Lima, donde aprendió a liderar equipos y organizar proyectos. Sin embargo, su verdadera pasión siempre fue el arte, lo que con el tiempo la llevó a explorar otros caminos fuera del mundo empresarial.

Además de su interés por la cultura y la creatividad, Karla también está comprometida con causas sociales. Ha sido voluntaria en el consulado del Perú en Los Ángeles y actualmente apoya a varias organizaciones solidarias. Entre ellas, destaca su labor como embajadora de 1 000 Niños de Jesús y su próxima representación de la ONG Tierra y Ser, que busca mejorar la educación de niños y niñas en el país.

Pero Karla no se queda solo en el activismo. También ha incursionado en la actuación. En 2022 tuvo su primer papel en el cortometraje ‘The Devil’, y luego participó en otros proyectos como ‘Proof’ (2023) y ‘You Can Only Blink Once’ (2024). Su trabajo más reciente fue en la miniserie ‘The Devil Wears Desire’, donde actuó junto a Ilca Andrade, Nick Bardin y David Blindauer.



¿Qué dijo Karla Bacigalupo tras convertirse en la nueva Miss Perú 2025?

La recién coronada Miss Perú 2025, Karla Bacigalupo, utilizó sus redes sociales para expresar su gratitud hacia todas las personas que la acompañaron a lo largo de su camino en el certamen. “Quiero agradecerle de todo corazón a las personas que me están escribiendo y a las personas que me han apoyado desde el inicio de este viaje”, escribió con emoción la joven modelo, que ahora representará al país en Miss Universo.

Bacigalupo también dedicó palabras de agradecimiento a quienes hicieron posible la organización del evento. “Muchas gracias a @jessicanewtonofficial por esta oportunidad, al jurado y a toda la excelente producción de @casemaze en la hermosa ciudad de Cusco”, señaló, reconociendo también el apoyo constante de @luttyto2 y @dapericaguan, así como al equipo de fotógrafos, maquilladores, staff y auspiciadores que acompañaron a todas las candidatas.

La reina de belleza no dejó de lado a su entorno más cercano y a sus compañeras. “Gracias por todos estos días. Estoy feliz de saber que hay tantas peruanas trabajadoras y comprometidas por sus metas y su país”, mencionó.