Neymar confirmó que será papá por quinta vez: el futbolista reveló si su bebé será niño o niña

En las imágenes, Neymar y Bruna aparecen junto a sus hijas Mavie y Mel, de dos años y 11 meses. Foto: YouTube

Junto a su pareja la influencer Bruna Biancardi, Neymar sorprendió a todos sus seguidores con esta revelación.

Neymar Jr. y Bruna Biancardi sorprendieron a sus seguidores al anunciar que están esperando un nuevo bebé. La pareja compartió la noticia este lunes durante una reunión familiar en Estados Unidos, donde también revelaron el sexo del bebé en un divertido video publicado por Bruna en Instagram.

Neymar reveló que será padre de una niña

En las imágenes, Neymar y Bruna aparecen junto a sus hijas Mavie y Mel, de dos años y 11 meses. También participó Davi Lucca, el hijo mayor del futbolista, de 14 años, fruto de su relación con Carol Dantas, quien también es influencer.

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La dinámica fue bastante emotiva y divertida. Todos aparecieron con los ojos vendados mientras jugaban a llenarse de pintura. Al quitarse las vendas, descubrieron que el color era rosa, confirmando así que la familia recibirá a otra niña.

"Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls", bromeó Neymar, haciendo referencia a que sus últimos tres hijos son mujeres. Su comentario generó ternura y risas entre sus familiares y seguidores.

Quien no apareció en el video fue Helena, hija que Neymar tuvo con Amanda Kimberlly. Su nacimiento ocurrió cuando el jugador ya era padre de Mavie y mantenía una relación con Biancardi, situación que causó una breve separación entre ambos. Sin embargo, tiempo después la pareja retomó su relación y finalmente se casó.



(Fuente: YouTube)

Neymar espera volver ante Haití

El anuncio familiar llega mientras la estrella brasileña atraviesa una etapa de recuperación física que preocupa al comando técnico de la Selección Brasileña. Neymar fue sometido a nuevos exámenes médicos para revisar la evolución de su pantorrilla derecha y no participó en el entrenamiento de la tarde, por lo que su presencia ante Haití este viernes todavía es incierta.