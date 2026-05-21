Nicola Porcella compartió devastador mensaje tras sufrir dolorosa pérdida

Nicola Porcella dedicó un mensaje a su primo fallecido. Foto: Instagram

Nicola Porcella se encuentra con el corazón destrozado tras dar a conocer la inesperada partida de una persona muy cercana.

Nicola Porcella está pasando por un momento muy triste tras confirmar públicamente el fallecimiento de su primo Gonzalo. El actor peruano usó sus redes sociales para despedirse con un mensaje cargado de dolor y recuerdos familiares, mostrando lo importante que fue él en su vida.

Desde México, donde actualmente vive, el exintegrante de 'Esto es guerra' compartió varias fotografías junto a su familiar, a quien consideraba como un hermano. La noticia sorprendió a sus seguidores y generó diversas reacciones en el medio artístico peruano y mexicano, donde figuras como Mathías Brivio, Hugo García, Raysa Ortiz y Andrea Legarreta enviaron sus condolencias públicamente.

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Nicola Porcella y el mensaje dedicado a su primo fallecido

Nicola Porcella expresó su profundo dolor tras la partida de su primo Gonzalo, a quien dedicó un mensaje lleno de tristeza y reflexión en redes sociales. El actor confesó que aún no logra asimilar su fallecimiento y se cuestiona los motivos de su partida, resaltando el gran cariño que siente por él.

“Estoy escribiendo esto sin todavía asimilar que ya no estás. Me gustaría entender la forma en que Dios y la virgen obraron para comprender por qué alguien tan bueno que solo vivió para su familia, tuvo que irse”, escribió Nicola Porcella, mostrando lo difícil que ha sido este momento para él.

Asimismo, recordó el fuerte vínculo que tenían y todo el apoyo que recibió de su primo desde que era niño. “Espero algún día encontrar la respuesta, aunque sé que será difícil. Fuiste un hermano más para mí y sé que nunca te lo dije, pero gracias por cuidarme desde niño, preocuparte por mí”, agregó.



(Fuente: Instagram)

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Nicola Porcella y la promesa a su primo fallecido

Finalmente, Nicola destacó los momentos compartidos y le prometió seguir cuidando a su familia en su ausencia. “Gracias por esas noches en la que dejabas de salir con tus amigos, para quedarte jugando Nintendo, por ayudarme a crecer, por no dejarme solo y por hacerlo hasta tus últimos días”, señaló, asegurando también que: “Nos dejas un vacio que nunca se va a poder llenar. Te prometo como cuidaste de mí, Adri y yo cuidaremos de Gaelito y Constanz. No te preocupes por mi tia Jami y Paula, porque haré que no les falte nada”.