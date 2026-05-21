Paloma Fiuza hizo sorpresiva confesión tras rumores de romance con Mario Hart: "Me encanta..."

Paloa Fiuza reveló que Mario Hart le parece un hombre sumamente lindo. (Foto: Combate / América TV)

¡Picante! Paloma Fiuza confirmó que siente atracción por Mario Hart y reveló cuál es su vínculo sentimental con el piloto.

Paloma Fiuza volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de brindar una entrevista donde habló sobre la relación que mantiene con Mario Hart. La brasileña sorprendió con los elogios que le dedicó al exchico reality, con quien ha sido vinculada sentimentalmente en las últimas semanas.

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Paloma Fiuza confirmó que le encanta Mario Hart

Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', Paloma fue consultada directamente sobre el vínculo que tiene con Mario Hart. Lejos de esquivar el tema, la modelo respondió con sinceridad y destacó las cualidades del piloto.

"Mario es lindo, educado, nos trata superbién. Tenemos una confianza desde la era de ‘Combate’. Me encanta Mario, pero no en ese sentido. Me cae bien", comentó la brasileña, provocando diversas reacciones.

Sin embargo, las declaraciones que más llamaron la atención llegaron después, cuando Paloma reconoció que considera atractivo a Mario Hart, aunque aclaró que él atraviesa actualmente una situación personal complicada. "Me parece atractivo. Él está pasando por un proceso. Él primero tiene que solucionar su situación", expresó.

Asimismo, Paloma Fiuza confesó que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería y abierta a conocer nuevas personas, aunque evitó profundizar demasiado para no generar malas interpretaciones.

(Foto: 'Sin más que decir')

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"Yo estoy viviendo una etapa de mi vida que estoy soltera, libre, abierta para conocer. No quiero decir algo que se va a malinterpretar", agregó. Las declaraciones aumentaron las especulaciones sobre una posible relación entre ambos.