Jenko del Río confesó que 'parchó' a Christian Domínguez por defender Paloma Fiuza

Christian Domínguez habría intentado ingresar al cuarto de Paloma Fiuza. (Foto: Combate/ Christian Domínguez - Instagram)

El exchico reality reveló que Domínguez intentó tener más que una amistad con Paloma Fiuza cuando estaba con Vania Bludau.

Jenko del Río volvió a generar polémica tras presentarse en el programa 'Café con la Chévez', donde sorprendió al realizar fuertes declaraciones sobre Christian Domínguez y un supuesto episodio ocurrido años atrás con Paloma Fiuza, cuando ella mantenía una relación sentimental con él.

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Durante la entrevista, Jenko aseguró que Christian habría intentado acercarse de manera inapropiada a Paloma mientras ambos trabajaban en 'Combate'. Las confesiones generaron diversas reacciones entre los cibernautas.

Jenko del Río reveló que Christian Domínguez intentó algo con Paloma Fiuza

Según contó, el cantante habría querido ingresar al cuarto de la brasileña durante una dinámica del programa. "El que quiso intentar algo con Paloma fue Christian Domínguez, estando Christian en ese tiempo con Vania", expresó Del Río

El exchico reality relató que, en aquella época, Paloma vivía en un departamento alquilado por ATV y fue ella misma quien le contó lo ocurrido. "Paloma estaba en el cuarto y Christian se quiso meter al cuarto. Paloma me lo contó", señaló.

Asimismo, aseguró que decidió encararlo directamente por respeto a su relación y porque Domínguez mantenía entonces un romance con Vania Bludau. Jenko también afirmó que Christian hablaba mal de Paloma fuera de cámaras.

(Foto: ATV)

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Jenko dejó entrever que otra figura femenina del medio frecuentaba constantemente el camerino que compartía con Christian Domínguez, insinuando que habría existido una cercanía sospechosa. Aunque evitó mencionar nombres, lanzó fuertes críticas hacia esta persona.