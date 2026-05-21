Jota Benz compartió emotivo mensaje tras acusación de infidelidad a Angie Arizaga

Jota Benz publicó sorpresivo post tras presunta infidelidad a Angie Arizaga. (Foto: Jota/ Instagram)

El exintegrante de 'Esto es Guerra' compartió en sus redes sociales un emotivo video que sorprendió a sus seguidores tras acusaciones de infidelidad.

Jota Benz y Angie Arizaga están captando la atención de diversos medios de comunicación tras las declaraciones de Giancarlo Cossio, quien aseguró que el exchico reality engañó a la popular 'Negrita' con una modelo que es muy querida en el país.

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Las declaraciones de Giancarlo Cossio sorprendieron a diversas personas, ya que la pareja se muestra muy sólida en sus redes sociales. En medio de esta situación, el hermano de Gino Assereto publicó un emotivo video.

Jota Benz y Angie Arizaga están más juntos que nunca tras polémica

Jota Benz y Angie Arizaga enternecieron a sus seguidores tras compartir un divertido y emotivo momento familiar junto a su pequeño hijo Matteo Alessandro, de apenas dos años. La pareja publicó un video en redes sociales donde se les ve disfrutando de una tarde llena de juegos y risas.

En el clip, el pequeño Matteo aparece empujando a sus padres hacia una piscina de pelotas, provocando la caída de ambos mientras no pueden contener la risa por la divertida ocurrencia del niño. La escena rápidamente generó ternura entre sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y felicidad que transmite la familia.

"Familia: donde la vida y el amor nunca acaba", se lee en grandes letras sobre el video compartido por la pareja. Además, acompañó la publicación con una emotiva reflexión dedicada a su hijo: "Si ustedes saltan, ¡yo salto, papis!", escribió el cantante.

(Foto:Angie Arizaga/ Instagram)